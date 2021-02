Celje s Kozjanskim, Rogaško Slatino in Obsoteljem je vedno bolj politično opitemu ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku (seveda s soglasjem aktualnega šefa vlade) uspelo združiti s Ptujem, tako da se lahko v živo v zdraviliščih in termah, z lokalnimi zasebnimi in javnimi zdravstvenimi ustanovami preskuša delovanje »novega« sistema slovenskega zdravstva, v katerem se Slovencem obeta glede na premoženje razpon od vrhunskih zdravstvenih storitev z luksuzno oskrbo do bolniškega »zavetja« manj premožnih, s katerega bodo »ozdravljeni« le polnili stolpce dnevno umrlih, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Samo za primer: nekdanji ameriški veleposlanik na Hrvaškem William Montgomery, ki upokojen živi v Konavlah pri Dubrovniku, je zbolel za rakom. Bolezen so mu odkrili hrvaški zdravniki in za izvid je plačal 2000 kun. Odpeljal se je še domov v ZDA po drugo mnenje. Zanj je v domovini odštel 10.000 dolarjev in niti slučajno ni bilo tako strokovno kot prvo, zato je operacijo in zdravljenje opravil na Hrvaškem! Tudi nas čaka podobna usoda?

Predsednik vlade Janez Janša, ki se je oklical še za ministra za zdravje in pravočasno ugotovil, da bi lahko bil kriv za sedanje lomastenje po slovenskem javnem zdravstvu, si je zato mimo zakona omislil, da bi v zdravstveno šlamastiko potisnil kronično zmedenega Mateja Tonina, za njim pa še drugega za drugim preostale ministrčke.

Janša mora namreč prikriti »raboto« iz Bruslja, kjer se je smešil z Orbanom, pri čemer mu je iz zagate na pomoč priskočila sama Angela Merkel in mu zagotovila nekaj več denarja iz blagajne Evropske unije za boj proti koronavirusu in za obnovo gospodarstva, kar pa je bila dobro prikrita zvijača. Na kanclerko namreč hudo pritiskajo nemške zdravstvene zavarovalnice in pokojninski skladi, ki so naglo ugotovili, kako drago je vzdrževanje posledic tudi pri ozdravelih po koroni. Zato so se odločili takšne nebogljence iz Nemčije »izvoziti« v oskrbo v cenejše države, med katerimi se jim zdi zaradi bližine (in možnosti obiskov svojcev) Slovenija silno priročna.

Ob obetajočih se poslih z zdravstvenimi storitvami v Sloveniji (ob Nemcih se zanimajo zanje še v drugih evropskih državah, v Arabiji in Izraelu) se med premožnimi Slovenci (ki že nastopajo tudi združeni) in raznimi zavarovalnicami dogaja prava prekupčevalska vojna, kdo bo prej in ceneje pohopsal slovensko zasebno zdravstvo in postavil pred zid javno zdravstvo.

