Redko se zgodi, da je prisotnost na volilni skupščini 100-odstotna in prav takšna je bila na današnjih e-volitvah Atletske zveze Slovenije. Udeležilo se jo je vseh 72 klubov in pet združenj. Odločili so se, da bo med štirimi predsedniškimi kandidati Klemnom Boštjančičem, Romanom Dobnikarjem, Petrom Kukovico in Stojanom Nikolićem v naslednjem štiriletnem mandatu prvi mož slovenske atletike še naprej Roman Dobnikar, ki je vodil slovensko atletiko že v minulem štiriletnem mandatu. Dobnikar je prejel 40 glasov, Boštjančič 24, Kukovica 9, Nikolić pa 2 glasova.

Največ komplimentov in očitkov Romanu Dobnikarju

Zgodovinska skupščina na daljavo, ki je potekala pod nadzorom Inštituta za korporativne varnostne študije, se je začela z minuto molka v spomin na pred dnevi preminulega nekdanjega atleta, trenerja in funkcionarja Marjana Štimca. Bila je zelo dolga, čeprav so predstavitve štirih kandidatov trajale po deset minut. Sledila je daljša razprava in vprašanja predstavnikov klubov in trenerjev, v katerih ni manjkalo simpatij s posameznimi kandidati. Predsednik delovnega predsedstva Primož Feguš, sicer velik podpornik Romana Dobnikarja, ni bil kos razpravi, da bi jo ali časovno omejil, ali naredil vsebinsko zanimivejšo, ne pa polno metanja polen in branja pohval pisarni AZS. Največ komplimentov in očitkov je dobil Roman Dobnikar, ki podobno kot na edinem soočenju pred volitvam ni pozabil obračunavati predvsem s Petrom Kukovico, poučeval pa je tudi Klemna Boštjančiča. Stojan Nikolić praktično ni slišal očitkov, bržčas tudi zato, ker ga tekmeci niso jemali kot dovolj resnega protikandidata.

Predstavnika atletov Matijo Kranjca je zanimalo, ali bi bili kandidati pripravljeni sodelovati z bodočim predsednikom, glede na to, da so vplivni v gospodarstvu ter da imajo dokaj podobne načrte. Dobnikar, ki je imel med vsemi kandidati med soočenji najbolj agresiven pristop, je odgovoril, da mu v njegovem prvem mandatu eden od njih niti ni dvignil telefona, ko ga je želel vprašati, ali bi sodeloval z atletsko zvezo. Boštjančiča pa je povabil v upravni odbor, a povabila ni sprejel. Drugi trije protikandidati so dejali, da je njihovo sodelovanje odvisno od tega, kdo bo predsednik, a glede na njihove izjave ne gre pričakovati, da bi se v prihodnjem štiriletnem mandatu rokovali z Dobnikarjem.