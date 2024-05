Zabavali so jih nekdanji udeleženci Evrovizije, med katerimi je bila tudi Tatiana Cameron Tajči.

Nastopila je v enaki (isti?) oblekici, v kateri je leta 1990 spravila ob pamet občinstvo v Zagrebu, ko je zapela Hajde da ludujemo. Tokrat je v nabito polnem klubu poleg svoje uspešnice zapela tudi pesem rojaka Baby Lasagne Rim Tim Tagi Dim, ki mu stavnice napovedujejo prepričljivo zmago.

Poleg Tajči so nastopili še srbske predstavnice na Evroviziji iz prejšnjih let Konstrakta, Bojana Stamenov in Sanja Vučić.