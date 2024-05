Okoli pol pete ure včeraj zvečer je moški skušal oropati stanovanje v središču Ljubljane. »Neznani storilec je skozi odklenjena vrata stanovanja stopil vanj, kjer ga je zalotila oškodovanka. Zagrozil ji je, naj se umakne, sam pa je pregledal stanovanje in zbežal, ne da bi kaj vzel,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Moški je bil star nekje med 20 in 35 let, visok okoli 180 ali 185 centimetrov, bil je močnejše postave. Oblečen je bil v daljšo dežno jakno s kapuco, črne hlače in črne čevlje. Obraz si je zakril z masko modre barve. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.