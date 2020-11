Jože P. Damijan: Tri Janševe vlade, tri katastrofe

Predsednika vlade Janeza Janše se je do sedanje zdravstvene krize držal sloves dobrega operativca in kriznega menedžerja. Na žalost pa analiza mandatov treh vlad, ki jih je vodil Janša, kaže nasprotno. Vsi so se končali s katastrofo in vsi kažejo na izrazito pomanjkanje dobrega menedžiranja.