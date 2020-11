Ustrahovati ni isto kot čuvati

Na petek trinajstega sem na majhni kmetiji blizu Berlina opazovala starko, kako s praznega jesenskega polja odnaša strašila. Prizor me je raznežil, že dolgo nisem videla česa podobnega. Strašila so bila tri; dva slamnata možaka in ena ženka z ruto, gospa pa jih je s polja peljala v pločevinasti samokolnici, ki je v svojem življenju zelo očitno prepeljala že veliko strašil in tudi kakšno repo. V izkušenem prevoznem sredstvu so slamnata strašila ležala rahlo počez – kakor da bi jih malo zasekalo v križu – in z živimi obrazi iz starega blaga – oči, nos in usta so bili iz gumbov – zrla čez krajino, pripravljeno na zimo.