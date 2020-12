Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so vključene v KUL, so svoj program danes predstavile novoizvoljenemu predsedniku DeSUS Karlu Erjavcu. »Imeli smo zelo dober sestanek. Atmosfera je dobra, nov predsednik DeSUS pa bo pokazal, ali bo uspel zbrati potrebne glasove za mandatarja,« je povedala predsednica SD Tanja Fajon in dodala, da tudi Erjavec podpira program KUL in deli ambicijo za zamenjavo aktualne vlade. Po srečanju z njim so se stranke sestale še z Jožetom P. Damijanom, ki se prav tako omenja za možnega mandatarja morebitne nove vlade. Podporo KUL bo imel tisti, ki bo zbral več oziroma potrebnih 46 poslanskih glasov. »Želja je, da imamo dovolj glasov, ker je tudi želja, da projekt uspe. Vsak drugačen poskus bi nam mogoče škodil. Časa imamo še nekaj. Če to ne bo december, je lahko začetek januarja, si pa želimo, da to izpeljemo čim prej, kot je mogoče,« je dodala Fajonova.

Polnar o skupini nepovezanih poslancev »Če se stvari ne bodo umirile, imamo namen ustanoviti poslansko skupino nepovezanih poslancev,« je bil po srečanju poslancev z vodstvom stranke oster Robert Polnar, poslanec DeSUS. Po njegovih besedah imajo štirje (od petih) poslanci že pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine. Poleg njega so to še sedanji vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič. Kot je pojasnil, bodo podpirali aktualno vlado do konca mandata. Novi-stari predsednik DeSUS je le dva dneva po vnovični izvolitvi na položaj stranki predlagal izhod iz Janševe koalicije, a so ga poslanci zavrnili. Fajonova sicer meni, da projekt KUL in nove vlade ni pokopan, ravnanje poslancev DeSUS pa da je vprašanje za Erjavca. »On se bo moral pogovoriti z njimi. Bi me pa presenetilo, če poslanci nazadnje, ko bi prišlo do glasovanja, ne bi izrekli podpore svojemu predsedniku. Pustimo času čas, naslednji dnevi bodo turbulentni,« je prepričana. Franc Jurša je sicer včeraj napovedal pogovore za tesnejše povezovanje s poslansko skupino SMC, v kateri pa se o tem še niso pogovarjali. »To je trenutno račun brez krčmarja,« je povedala vodja poslanske skupine Janja Sluga in pristavila, da je njihova poslanska skupina enotna. Včeraj je pobudo DeSUS pozdravila in poudarila, da se sodelovanja veselijo. Podobno je tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek dejal, da je močan center za ravnotežje in povezovanje nujen in da je sodelovanje prvi korak na tej poti.