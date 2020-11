In potem se zgodi George Floyd…

Je Slovenija rasistična država? Se v njej diskriminira ljudi drugačne barve? Ah, dajte no. V Sloveniji ne bo nihče normalen nagnal temnopolte gospe z avtobusnega sedeža. Ali rekel, da so vsi temnopolti ljudje zlobni, ker so temnopolti. Lastniki nepremičnin tudi nimajo nič proti nebelim najemnikom, res pa je, da smo kulturno drugačni. Temnopoltemu zdravniku pa bi vsak ali skoraj vsak dal roko. Ne, Slovenija ni rasistična država, ljudi sodimo po vsem, kar vemo in slišimo o njih, ne samo po barvi kože in obliki lobanje. No ja, včasih se jih bojimo, ampak strah ni prepovedan, kajne… Vam je domač ta diskurz mehčanja, minimiziranja, zanikovanja? Ga uporabljate? Potem se poglejte v kvalitetno zbrušeno ogledalo. Duh časa vam bo v pari krize, v kateri se počasi kuhamo in dušimo, na zrcalu izpisal jasno označbo.