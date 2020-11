Danes je s prenosom na družbenih omrežjih potekala novinarska konferenca Koalicije ustavnega loka. V pogovoru, ki ga je moderiral nekdanji novinar Slavko Bobovnik, so sodelovali Jože P. Damijan, pobudnik KUL koalicije; Alenka Bratušek, predsednica stranke SAB; Tanja Fajon, predsednica Socialnih demokratov; Marjan Šarec, predsednik stranke LMŠ in Luka Mesec, koordinator stranke Levica.

Kako do 46 glasov?

Bobovnik je Damijana takoj na začetku izzval s politično-matematičnim vprašanjem. Na listu papirja mu je pokazal 39 glasov in ga vprašal, kje so ostali glasovi, potrebni za večino v parlamentu. »Pogajalskih stališč javno seveda ne objavlja, matematika pa je po drugi strani realtivno jasna – potrebujemo dodatnih sedem glasov. Lahko jih dobimo še več. Ključno je, da smo mi oblikovali to kaolicijo KUL, da smo se med seboj uskladili in da smo povabili druge stranke, da se nam pridružijo pri tem projektu,« je odgovoril pobudnik koalicije in izpostavil, da v kolikor jim to ne uspe, bo potrebno počakati do naslednjih volitev leta 2022. Damijan je dejal, da so določeni dogovori sklenjeni, a opozoril, da je politika nestanovitna. Kongres DeSUS-a je izpostavil kot tisti nujni dogodek, ki se mora zgoditi, da se sploh lahko nadaljuje proces pridobivanja glasov, kajti šele potem bodo lahko formalno začeli z oblikovanjem koalicije.

»Trudimo se, da bi naredili vse za stabilizacijo Slovenije. Za ta projekt bomo soodgovorni vsi,« je nato dejala Fajonova, Bratuškova pa je poudarila, da sedaj ni čas za špekulacije, ali jim bo uspelo sestaviti koalicijo, je pa izpostavila, da so glede tega optimistični in da so javno zdravstvo, javno šolstvo, socialna država ter skrb za upokojence in mlade stvari, ki zbrane družijo. »Za vse to se da poskrbeti samo v levosredinski vladi,« je bila jasna. Bobovnik je nato Šarcu postregel z dejstvom, da so stranke v podobni sestavi že imele svojo priložnost in da to ni trajalo prav dolgo. Ter mu zastavil vprašanje, »kaj ima gospod Damijan, česar niste imeli vi gospod Šarec?« Prvak stranke LMŠ mu je odvrnil: »Vemo, da nobena vlada ne razpade, ker kdo koga ne bi maral, ampak da razpade zato, ker ni dovolj glasov. Tokrat bo to drugače, kajti vemo, da bo Levica tudi del vlade. Vemo, da je gospod Damijan mandatar, ki je sprejemljiv za vse. Potrebujemo 46 glasov, pri čemer verjamem, da je Damijan sprejemljiv tudi za tiste na drugi strani, ki bi se nam želeli pridružiti. To je ta razlika.«

»Bistvena razlika med to in prejšnjo vlado za nas je ta, da smo bili prejšnjič plomba. Če se spomnite smo v koalicijska pogajanja vstopili po petih tednih neuspešnih pogajanj z NSi,« je vlogo Levice nato komentiral Mesec, ki je poudaril, da prejšnje vlade niso dojemali kot svoje, pač pa je bila njihova vloga pravzaprav tista zunanjega pomočnika. »Tokrat smo zraven od začetka, to koalicijo vidimo kot svojo. Ta program, ki smo ga napisali skupaj, razumem kot svoj. In zato me lahko držite za besedo, da bomo s to koalicijo od začetka do konca.«