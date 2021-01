Jože P. Damijan: Nova fiskalna paradigma

Ko je oktobra lani potekalo redno letno srečanje dveh glavnih globalnih institucij, IMF in Svetovne banke, je Financial Times glavna sporočila s srečanja zapakiral pod naslovom »Teden, ko so uradno pokopali doktrino varčevanja«. Po petih desetletjih je doktrino fiskalne vzdržnosti uradno zamenjala doktrina fiskalnega aktivizma.