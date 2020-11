Predsednica SD Tanja Fajon je na torkovi seji predsedstva ocenila, da je SD »trden člen Koalicije ustavnega loka« in da znotraj nastajajoče alternative vlada trdno zavedanje o potrebnosti zamenjave sedanje vlade. Po njeni oceni bo treba v primeru uspeha konstruktivne nezaupnice aktivirati vse razpoložljive potenciale v družbi, da bo Slovenija obvladovala epidemijo, sanirala negotov gospodarski položaj in pomagala ljudem.

Da bi stranka oblikovala nadaljnja stališča in delo stranke, je predsedstvo sprejelo tudi sklep o sklicu konference stranke, ki bo 12. decembra. »Pri tem predsedstvo ocenjuje, da je za razplet sedanje politične, zdravstvene in gospodarske krize nujno tudi zavezništvo s civilno družbo," so zapisali.

Predsedstvo je obravnavalo tudi mednarodni položaj Slovenije po tvitih premierja Janeza Janše ob ameriških predsedniških volitvah in njegovem pismu evropskim voditeljem. Predsedstvo se je zavzelo, da se zavezanost vladavini prava ohrani kot vodilo Slovenije v mednarodnih odnosih in da je treba »z zamenjavo vlade poskrbeti za to, da Slovenija ostane del jedrne skupine držav članic Evropske unije, zavezanih vladavini prava«.

Predsedstvo SD je prav tako razpravljalo o aktivnostih stranke za razpis referenduma o nakupu orožja in vojaške opreme. V razpravi so poudarili, da si tudi SD prizadeva za modernizacijo Slovenske vojske (SV), a da je pri tem treba upoštevati novo realnost in spremenjene prioritete v času epidemije covida-19.

Zato v SD poudarjajo potrebo po nadaljnji specializaciji vojske na tistih področjih, kjer lahko sodobna in majhna profesionalna vojska najbolje dopolnjuje sistem kolektivne zaščite znotraj evropskih in atlantskih varnostnih povezav.

SD je sicer ob Levici med pobudnicami zbiranja podpisov za začetek referendumskih postopkov o zakonu o investicijah v SV, ki vojski v šestih letih namenja 780 milijonov evrov za investicije.