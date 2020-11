Glede na to, da se trenutno borimo s koronavirusom, smo postali še bolj pozorni na svoj imunski sistem. In na njegovo krepitev. Seveda pa je pravzaprav vedno pomembno, da skrbimo zase. Kajti le z dobrim imunskim sistemom se bomo obranili vseh (no, najbrž skoraj vseh) virusov in bacilov.

Za dobri imunski sistem poskrbimo na več načinom. Vsekakor moramo dovolj spati, skrbeti moramo za rekreacijo, se čim bolje spopadati s stresom in skrbeti za vnos dobre hrane, polne vitaminov in hranilnih snovi. Dobri orožji za krepitev imunskega sistema sta prav ingver in cimet, ki ju najdete v tem smutiju. Uporabite lahko svež ingver ali tistega v prahu in ga dodate po okusu. NE pozabite, da je za nenavajene kar močan, zato začnite z manjšo količino. Ker pa je pomembno, da je hrana tudi dobra, smo h hruškam dodali še grški jogurt, za sitost poskrbijo ovseni kosmiči, smuti pa si lahko posladkate z datlji. Seveda je količina datljev odvisna od sladkobe hrušk. Zato kar pogumno ukradite košček ali dva hruške, ko jo narežete, da veste, koliko datljev dodati.

Preden pa pogledamo, kako pripraviti ta smuti, pa še nekaj odličnih receptov, ki pomagajo pri krepitvi imunskega sistema:

Pa na zdravje!

SESTAVINE (za 2 osebi): 2 srednje veliki hruški 4 žlice grškega jogurta 2 žlici ovsenih kosmičev 4 dalji 1/4 žličke mletega ingverja (ali majhen košček naribanega svežega) 1/2 žličke mletega cimeta 0,5 dcl mleka