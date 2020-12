Ena najboljših lastnosti te tortice je, da vam bo priprava vzela le nekaj ur. Pa še nobene posebne spretnosti ne potrebujete – nič rezanja biskvita na pol, nič zalivanja z oblivom, nič večurnega okraševanja. Sami plusi!

Torto lahko poljubno okrasite. Lahko jo potresete s kakavom, lahko jo okrasite s čokoladnimi ostružki, lahko jo potresete s čokoladnimi ali barvanimi mrvicami …

Najbrž je vredno omeniti še dve za torte netipični značilnosti, biskvit je pripravljen brez jajc, vsebuje pa kavo, ki se je ne čuti, vzpodbudi pa okus po čokoladi.

Poglejte si še nekaj čudovitih slavnostnih sladic:

• Slastne poširane hruške z mascarpone kremo

• Najboljša čokoladna mascarpone tortica brez moke

• Božanski biskvitni čokoladni tiramisu brez kave

• Pomarančni mousse s čokoladnimi piškoti

• Veganska čokoladno-kokosova pita

Še več sladic pa najdite pod oznako sladice.

Pred predstavitvijo recepta pa naj vam v prihajajočem letu zaželim čim več dobrega! Srečno in slastno 2021!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

Sestavine za biskvit (1. sloj):

210 g moke

200 g (rjavega) sladkorja

75 g kakava

1,5 žličke pecilnega praška

1/2 žličke soli

1 žlička vanilijeve esence

1,2 dcl olja

1,5 žličke jabolčnega kisa

180 g/ml kave

180 g/ml vroče vode

Sestavine za čokoladni mousse (2. sloj):

1 žlica kakava

2,5 žlice vroče vode

100 g temne čokolade

300 g sladke smetane

1 žlica sladkorja v prahu

Ostale sestavine (3. sloj):

300 g sladke smetane

1 žlica sladkorja v prahu

Biskvit oz. 1. sloj:

Skuhajte kavo in segrejte vodo. V skledo presejte moko, potem pa dodajte še kakav, sol, pecilni prašek in sladkor ter premešajte. V večjo skledo zlijte olje, kavo, vanilijevo esenco, kis in vročo vodo in premešajte, potem pa v tekočo zmes umešajte še prej združene suhe sestavine. Dobro premešajte, a le toliko, da se vse sestavine premešajo.vPripravite pekač s snemljivim obodom. Spodnji del obložite s papirjem za peko in ga namastite. V pekač vlijte biskvitno maso in ga pecite približno 30 minut v pečici, ogreti na 175°C. Pecivo je pečeno takrat, ko zobotrebec, ki ga pazljivo potisnete v sredino pekača, ven pride čist. Pekač pazljivo vzemite iz pečice in pustite, da se biskvit ohladi na sobno temperaturo.

Mousse oz. 2 sloj:

Nad vodno kopeljo stopite čokolado – na posodico z vodo postavite posodico, v katero nalomite čokolado, posodica naj se vode ne dotika. Čokolado nežno mešajte, da se popolnoma stopi. V kozarčku zmešajte vročo vodo in kakav in dobro premešajte, potem pa to mešanico umešajte v stopljeno čokolado. Dobro premešajte, potem pa dodajte še sladkor v prahu in še enkrat zmešajte. V čisti posodi stepite sladko smetano, potem pa vanjo zelo pazljivo in nežno umešajte čokoladno zmes. Uporabite metlico ali kuhalnico, lahko pa tudi žlico. Ko dobite rahlo čokoladno stepeno smetano, jo enakomerno premažite na biskvit. Pekač potem za eno uro postavite v hladilnik, da se mousse malenkost strdi.

Smetana oz. 3. sloj:

Zmiksajte še preostalo sladko smetano in vanjo umešajte sladkor v prahu. Z dobljeno stepeno sladko smetano naredite še tretji sloj torte.vDekoracijo dokončajte s čokoladnimi ostružki, čokoladnimi mrvicami ali čim podobnim. Obod pekača lahko odstranite po pripravi zadnjega smetanovega sloja ali pa potem, ko se sloj čokoladnega moussa strdi.