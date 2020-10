Najprej razjasnimo, to ni jabolčna marmelada in ni jabolčni kompot. Tudi ni jabolčna omaka ali jabolčni preliv. Čeprav jo lahko uporabljate tako, saj je resnično vsestranska. Čudovita je s sladoledom, dodajte jo v smutije, jo jejte s čeznočnimi kosmiči, super je z jogurtom in granolo, dodajte jo v ovseno kašo, odlična je z ameriškimi palačinkami, odlično pa se poda tudi k topli svinjski pečenki.

Jabolčno kašo lahko pripravite z zgodnjimi jabolki ali jabolki, ki zdržijo čez zimo. Obe različici sta odlični, a obe malenkost drugačni. Tudi to je čarobnost tega recepta. Nikoli se je ne naveličaš, saj je vsaka različica malo drugačna. Uporabite predvsem tista jabolka, ki so malo obtolčena in ki jih ne morete dolgo hraniti. Kajti vseh jaboljk pa res ne moremo spremeniti v pite ali štrudlje!

Prilagamo še kratek seznam sladic, ki jih lahko pripravite z jabolki, ker vseh pa res ne morete spremeniti v jabolčno kašo:

