Pesto, pripravljen v nekaj minutah, vas lahko marsikdaj, ko res nimate ne časa, ne potrpljenja, res elegantno reši, saj kljub hitri pripravi okus jedi čisto nič ne trpi. Pesto iz pečenih rdečih paprik, oreščkov, dišavnic in še nekaj malenkosti je skupek fenomenalnih okusov. Klasični pesti sicer vsebujejo tudi parmezan, a tu ga zaradi vseh ostalih odličnih okusov, ne pogrešamo. Prav zato je jed, če uporabite testenine brez jajc, popolnoma veganska.

Pesto lahko pripravite vnaprej in ga v hladilniku hranite nekaj dni. Če želite, lahko v pesto umešate še nekaj kajenskega popra ali čilija v prahu.

Kako lahko rdeče paprike spečete doma, si preberite v zapisu Domače pečene rdeče paprike. Kako lahko pripravite pesto iz pečenih rdečih paprik pa si poglejte v tem receptu.

Uporabite testenine, ki dobro držijo pesto – najboljše so take z zarezicami, da se vanje ujame pesto. Uporabite torej fusile, rezance ali polžke.

Pa dober tek!

PRIPRAVA

Sestavine za pesto:

• 50 g mešanih oreščkov (indijski oreščki, orehi, arašidi, lešniki …)

• 1 strok česna

• 1 šopek svežega peteršilja

• približno 100 g pečenih paprik (oz. 1/2 kozarca v olje vloženih pečenih paprik)

• sol

• poper

• 1 žlica (balzamičnega) kisa

• 1 žlica (olivnega) olja

Ostale sestavine:

• 160 g poljubnih testenin

Če imate čas in voljo, oreščke na hitro (le kakšno minuto ali dve) prepražite na suhi ponvi. Oreščke, fileje pečenih paprik, česen, peteršilj, 1/2 žličke soli, nekaj obratov sveže mletega popra, balzamični kis in 2 žlici olja zmiksajte v gost kremast pesto. Poskusite in dodelajte, če je potrebno (morda potrebuje malo več soli, popra ali kisa, lahko pa je že v prvo odličen).

Testenine skuhajte v vreli soljeni vodi po navodilih na embalaži. Približno deciliter vode, v katerih so se skuhale testenine prihranite, ostalo pa odcedite, nato pa makarone vrnite nazaj v lonec, dodajte pesto in nekaj žlic prihranjene vode in dobro zmešajte. Makarone servirajte, okrasite s sesekljanim svežim peteršiljem in takoj postrezite.