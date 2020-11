Ograjen vrtiček na delu, kjer je zdaj letna kuhinja, smo premaknili in je postal osrednji del, prek katerega imamo lepe razglede iz vsakega bivalnega prostora. Z izjemnim občutkom za lépo na vrtu ustvarjajo ženske, ki skrbijo tudi za samooskrbo in čudovite dekorativne šopke.

Pokrita terasa in kolesarnica

V spodnjem delu hiše, kjer prebiva starejši par, smo izvedli pokrito teraso, proti zahodu vertikalno vrtljivo leseno senčilo in poleg nje umestili še malo delavnico oziroma kolesarnico. Pri menjavi ograj v sodobnejši dizajn smo v tem stilu izdelali še vhodno stopnišče za zgornje nadstropje. Za hišo pa naredili pokrit prostor za odlaganje različnega orodja, strojev in drv.

V letni kuhinji in v vrtičku družina preživi veliko časa. Prav zato je zaradi oddaljenosti zgornjega stanovanja nastala potreba po postavitvi dodatnih sanitarij na vrtu, ki precej olajšajo delo. Letna kuhinja z omaricami in jedilnico je dobila kamin in lesen sod, v katerem je shramba za pijačo. Sod (darilo za rojstni dan) služi tudi kot točilni pult, postavljen priročno blizu hladilnika. Lesena kotna garnitura odlično komunicira z vrtom in mojstrom, ki pripravlja dobrote za domače ali goste.