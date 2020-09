Napušč nad zunanjo jedilno mizo smo razširili v streho nadstreška, nosilni steber ohranili kot terasno ločnico, v kot pa vgradili letno kuhinjo z vodnim koritom in odprtim kuriščem. Uporabljamo ga za klasično kurjenje z drvmi ali peko z ogljem, za hitro žarjenje pa v kuriščni prostor priklopimo kar plinskega. Tako lahko gastronomsko pripravo izbranih jedi in obedno družinsko dogajanje kombiniramo glede na letni čas. Pozimi zaradi vonjav zunaj spečemo ribe, ki jih pojemo v hiši na toplem, hitre zajtrke ali kosila iz pečice pa na terasi zaužijemo ob sezonskih žarkih sonca. Majhen kuhinjski kot je primeren tudi za bolj nečista dela pri vlaganju domače ozimnice.

Videz kaminske kape ima zaključni sloj fasade, kamnite stene kuhinje so reliefno strukturirane, kuhinjski pult pa je zaradi praktičnosti uporabe gladek. Horizontalne linije se iz belega kamna prelivajo v lesene kuhinjske omarice in letvično steno, katere cilj je zastiranje svetlobe in pogledov. Barva podzidka je botrovala izboru keramičnih tlakov, s tonirano macesnovo talno razširitvijo smo pridobili prostor za kamin ter s finim rastrom povečali jedilnico pod napuščem. V obliki se gredna konstrukcija podvoji s strešne, medtem ko odprtost objekta omogoča opazovanje otroške igre proti jugu in zahodu.

Umetelne rešitve načrtovane gradnje

Vgrajene samogasne PVC-cevi za električno inštalacijo so ena najpomembnejših estetskih izvedb, ki jih v proizvodnem procesu, v stebre ali grede, vgradi že mizarski mojster. Po meri izdelane lesene omarice, kamin in kamnite obloge se prilagajajo strankinim željam in prostoru, končni videz in življenje pa s svojo prisotnostjo objektu dajejo ljudje. Rumeno-bela barva dopolnjuje hišno podobo, z izborom različnih naravnih materialov višamo kakovost bivanja in projektantom ponujamo širši spekter ustvarjalne »kuharske kreative«.

Tekst: Špela Pavlič Kos, Jože Kos, foto: Center za zunanjo ureditev, Mizarstvo Kos