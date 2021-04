Pergola ali senčnica za tople južne žarke Zračnost in prepustnost odlikuje konstrukcijsko zgradbo pergole, ki je v atrijskem predelu pokrita s steklom. Po potrebi jo pred padavinami ali žgočo poletno pripeko ščiti premična platnena streha. Ob hišo pritrjena senčnica predstavlja interjerni podaljšek in eleganten arhitekturni dodatek. Izpostavljene zgornje letve so zaščitene s pločevino, višina in razmak pa narekujeta senčenje pod določenim kotom. Po želji naročnikov bo pergola sčasoma posivela in ne bo potrebovala vzdrževanja.

Zelena duša vrta je prav gotovo njena loža Čeprav so lože navadno postavljene v zgornjem nadstropju, pa naša ni običajna. Vrtna loža je edinstvena uporabniška izkušnja, saj njena odprta zunanja stena ponuja okvirjen pogled po zelenih odtenkih trate, trajnic, drevnin in žive meje. Tu se čez dan spočijejo misli in oči, ponoči pa se ob svetlečih lampijončkih in dobri družbi ustavi čas. Pokrita loža je zamaknjena v zavetje hišnih sten; ker nudi zasebnost in zavetrje, jo lahko uporabljamo kot zunanjo dnevno sobo.

Zdravje ohranjamo tudi s pomočjo sončne svetlobe. Sončni žarki so naš dnevni pogon pozitivnih čustev in vitamina D. Vsekakor pa si jih najmanj želi čutiti mojster ali mojstrica žara, ki v letni kuhinji pripravlja obrok za domače in goste. Prav zato je pred vročino kuhinjski predel zaščiten s podeskano polno streho, kuhinjski zid pa ustavlja veter zahodnih smeri in poglede meščanov. Vgrajeni naravni materiali so ključ do zdravega bivanjskega okolja, če pa se boste po lesu ali travi sprehodili bosi, je terapevtski učinek zagotovljen. Tekst: Špela Pavlič Kos in Jože Kos, Mizarstvo KosFoto: Urša Cigler in Mizarstvo Kos