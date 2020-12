Lokacija sicer ne ponuja razgleda na morje, vendar je nov načrt sredi polurbanega okolja vendarle ponudil povezavo z naravo, oddih ter ambient z minimalnim vzdrževanjem.

Dom ni samo prostor, dom je občutek Primorska klima ponuja najmanj osem mesecev brezskrbnega in sončnega bivanja na prostem. Ob lepem sončnem dnevu se tudi januarske temperature lahko dvignejo do 15 stopinj Celzija. Čeprav je lega tukajšnjega vrta jugovzhodna, nismo za ta luksuz nič kaj prikrajšani. Kapučino z domačimi piškoti iz bližnje pekarne, jutranje sonce in žvrgolenje ptic zamudnic na svojem domačem vrtu si zasluži posebno prioriteto pri načrtovanju. Tako je možno notranje prostore s kuhinjo odpreti proti vrtu z jedilno mizo. Za tista najbolj lena jutra pa si kavico in najrazličnejše jedi pripravimo kar v letni kuhinji, v objemu od sonca segretega kamna in lesa.

Zamisel, načrt, kreacija in življenje Vse se začne in konča pri naročniku. Funkcija snovalca je preslikava ideje v realnost. Naročnik je na začetku zastavil groba izhodišča, od tod naprej pa vsako odgovornost, odločitev, celo materiale in barve prepustil arhitektom. Taka preslikava idejne rešitve v realnost za projektanta predstavlja neprekinjeno rdečo nit do zadnje žlice v predalu. Drznost in odgovornost za prevzem takih naročil je velika. Zasnovali smo prav vsak element, od miz, klopi, nadstreškov in vseh betonskih elementov z zazelenitvijo ter notranjo opremo. Večkrat smo obiskali vsakega izvajalca ali obrtnika ter tudi kdaj sami prijeli za kramp in »kelo«. Konec koncev se na take projekte hitro navežeš in marsikaj postoriš z dodano vrednostjo v veselje in zadovoljstvo stranke.

Elementi z dolgo dobo trajanja Dovozna stran iz minimalistične ureditve se počasi zlije v naravno, flišnato tlakovanje (šrkle), ki ni nič bolj zahtevno za vzdrževanje. Nadstreški se proti vrtu prelevijo iz jekleno-lesene konstrukcije v masiven in trajen macesnov les, ki bo namenoma končno tudi posivel. Tudi ozelenitev je trajna, tu pa tam posejana z nekaj avtohtonimi vrstami (kaki, oljke, rožmarin, sivka) ter z nekaj agrumi, posejanimi na manjši njivi, ki je pripravljena za gojenje in poletno uživanje okusov domačih paradižnikov. Vrtovi so opremljeni s samodejnim namakalnim kapljičnim sistemom, ki je opcijsko povezan z dovolj velikim in prenovljenim vodnjakom kapacitete 10 m3. Tekst: Arhitekturno-gradbeni studio Civilum, Alja Černe Mazalin, mag. inž. arh., Domen Mazalin, u. d. i. grad., in Tjaž Bauer, u. d. i. arh., foto: Civilum, d. o. o., in Center za zunanjo ureditev, d. o. o.