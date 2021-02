Letna jedilnica je umeščena med breze in lipo

Stena proti parkirišču je zaprta zaradi videza, vetra in dežja, stebrišča na vsaki strani pa podpirajo konstrukcijo in prostor vizualno razmejujejo od transportnih poti. Zelenica in drevored, ki sta del industrijske zelene cone, ponujata okolje za sprostitev med službenimi odmori ali neformalnimi poslovnimi sestanki. Sama industrijska arhitektura je kockasta in zato imata tudi objekta pripadno minimalistično obliko. Konstrukcija je v mizarski delavnici izdelana iz smrekovih lepljenih elementov, ki v stebrnih utorih skrivajo cevi za odtoke in električne kable. Po končani terenski montaži krovsko-kleparski mojster streho pokrije s PVC-folijo in zaključke obdela z antracitno aluminijasto pločevino.