V prvi vrsti je Branko Završan zapisan gledališču, igral je v mnogih slovenskih profesionalnih in neodvisnih gledališčih, po 25 letih statusa svobodnega umetnika je zadnjih deset let redno angažiran v SLG Celje, širši javnosti pa je verjetno bolj znan kot filmski igralec. V spomin se je zapisal kot tovornjakar v filmu Tir italijanskega režiserja Alberta Fasule (film si je prislužil rimskega zlatega Marka Avrelija), ključne vloge je oblikoval tudi v filmih Osebna prtljaga, Instalacija ljubezni, Nikogaršnja zemlja, Patriot, Rabljeva freska, Morana, Kavarna Astoria.

Politika in film

V Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev je član upravnega odbora, »tako da moram tudi trenutno pustošenje slovenskega filma gledati zelo od blizu. Zgodil se je revolt filmarjev, in ko gledam razloge, zakaj je država ustavila sofinanciranje, mi je kar malo nerodno, ker so tako banalni. Še film so si spolitizirali. Potem pa se kot umetnik sprašujem o smislu lastnega početja.«

Situacija je mračna. »Spomladi sem si ustvarjal privide, da mi je bilo lažje, veliko sem tudi pisal, zadnje dneve pa ugotavljam, da ni tako lahko, da se me loteva malodušje. Ko so bila oktobra gledališča še odprta, so bili obiskovalci zdesetkani in morda je celo težje biti obiskovalec, ta opustošenost zbuja neprijeten občutek odtujenosti. Na odru je lažje. Očitno delamo samo še za preživetje in da dokazujemo, da sta umetnost in kultura homo sapiensu potrebni.«