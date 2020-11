Analitiki Upora.si so ob razstavi Izbruhi in zablode maršala Twita ugotovili, da je poleg sramotne vsebine, ki jo maršal producira, zelo problematičen tudi čas, ki ga temu posveti. Statistična analiza tvitov v oktobru, ko bi se moral ukvarjati predvsem z reševanjem zdravstvene krize, je pokazala, da mu tvitanje vzame od 33 do 38 odstotkov njegove celotne aktivnosti. In številka se še povečuje. V oktobru so našteli 221 njegovih tvitov, 2759 retvitov in 165 lajkov. V povprečju je to 7.4 tvita, 89 retvitov in 5.5 lajka na dan.