Kot smo poročali že včeraj, je ministrstvo za kulturo številnim najemnikom oziroma uporabnikom prostorov v stavbi na Metelkovi 6 v ponedeljek poslalo predlog za sporazumno prekinitev najemnega razmerja in njihovo izselitev do konca januarja. Zgradba, ki je sicer last ministrstva, naj bi bila zaradi dotrajanosti nevarna; v dopisu so ob tem navedli, da »ministrstvo stavbo potrebuje zase, saj jo bo obnavljalo«. V primeru, da s predlagano prekinitvijo pogodbe ne bi soglašali, jim je ministrstvo zagrozilo, da bo izpraznitev prostorov doseglo po sodni poti – na stroške uporabnikov.

»Napad na civilno družbo«

V stavbi na Metelkovi 6 že več kot dve desetletji delujejo številni neodvisni kulturni producenti in nevladne organizacije, med njimi Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Zavod Maska, Mesto žensk, ŠKUC, Zavod za sodobno umetnost SCCA Ljubljana in mnogi drugi. Nad pozivom ministrstva so ogorčeni. »Odpoved najemnih pogodb je prišla na naše naslove nenapovedano in prav na dan, ko sta bili razglašeni epidemija ter policijska ura. Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti, ki je sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali,« so zapisali v včerajšnjem skupnem odzivu.

Na ministrstvo smo že v ponedeljek naslovili več vprašanj o tem, kakšne načrte imajo s stavbo, ali nameravajo uporabnikom za čas prenove zagotoviti nadomestne prostore oziroma jim ponuditi druge prostore za nedoločen čas. Nanje nam sicer (še) niso konkretno odgovorili, so pa včeraj poslali splošno sporočilo za javnost, v katerem trdijo, da je stavba »statično sporna in nevarna za bivanje« ter potrebna temeljite sanacije, zaradi česar so uporabnike pozvali k izselitvi. »Gre za edini neobnovljeni objekt v lasti države na tem območju, njegovo nujno obnovo pa sta načrtovala že predhodna ministra za kulturo,« so še zapisali in pristavili, da uporabniki »za prostore ne plačujejo nobene najemnine, nekateri pa ne poravnavajo niti stroškov«.