Dolgi rokavi, številne dežne prekinitve in večinsko prazne tribune. Dnevno v kompleks Roland Garrosa spustijo 1000 navijačev, ki se nato razporedijo prostovoljno po različnih igriščih. Letošnje odprto prvenstvo Francije že na prvi pogled še zdaleč ni enako tistim, ki so se odvijali do sedaj. Po prvem tednu dvobojev smo bili priča številnim presenečenjem, opazna pa je tudi igra, ki ni povsem tipična za turnir na peščeni podlagi v Franciji. Na drugačno predstavo dodobra vplivajo vremenski pogoji, še bolj pomemben dejavnik pri spremembi pa so nove žogice. »Odbojnost novih wilsonovih žogic, ki se od letos naprej uporabljajo na igriščih Roland Garrosa, je občutno manjša od babolatovih, ki so jih uporabljali pred tem,« nam je pomemben podatek zaupal nekdanja številka ena slovenskega tenisa Grega Žemlja.

Seveda tudi 20 stopinj Celzija nižje temperature, kot so sicer v navadi v Parizu med turnirjem velike četverice, pripomorejo k drugačni taktiki pred dvobojem, a Žemlja vseeno glavni razlog vidi v žogicah, igrišču in gledalcih. Zaradi nižjih temperatur je žogica počasnejša, a teniški igralci in igralke to rešujejo tako, da strune loparja pred začetkom dvoboja napnejo na kilogram ali dva manj, kot bi to storili običajno. »V Parizu so bila igrišča vedno zelo trda in z babolatovimi žogicami so bili odboji zares visoki in specialisti za igro na pesku so tako res lahko prišli do izraza. Letos so igrišča zaradi nižjih temperatur in obilice dežja mehkejša, kar že samo povzroča nižji odboj, ob novih žogicah se to še toliko bolj pozna,« o spremembah na letošnjem turnirju govori Žirovničan, ki je pred kratkim praznoval 34. rojstni dan. Zaradi nižjega odboja so igralci primorani stati bližje osnovni črti, v igri uporabljajo tudi veliko več skrajšanih udarcev, ki so bili včasih v Parizu skorajda neuporabni. »Če nisi udaril perfektnega drop shota (skrajšanega udarca), si dal nasprotniku 'zicer', letos lahko izvedeš tudi slabši drop shot in je za nasprotnika še vedno težaven,« razlike med običajnim in letošnjim turnirjem v Parizu še pojasni sogovornik.

Čeprav smo se gledalci pred malimi zasloni in tudi tekmovalci že skoraj navadili, da na tekmah ni prisotnih gledalcev, Žemlja velik pomen daje tudi praznim tribunam, še posebej v Parizu. Francoski navijači so namreč znani kot izjemno temperamenti in glasni ter eni tistih, ki najmanj upoštevajo pravila obnašanja na teniških stadionih. »Gledalci so večkrat moteči dejavnik, kot tisti, ki te dvignejo iz brezna,« iz svojih izkušenj pove sedaj trener v lastni teniški akademiji. Zaradi vseh naštetih sprememb zanj kralj peska Rafael Nadal tudi ni prvi favorit letošnjega turnirja in v to vlogo postavlja Srba Novaka Đokovića, ki se po diskvalifikaciji v New Yorku zdi še bolj motiviran in odločen, da podre čim več rekordov, ki jih zaenkrat še držita Nadal in Roger Federer. Ne Đoković, ne Nadal v prvem tednu tekmovanja nista kazala usmiljenja in sta s svojimi tekmeci pravzaprav pometla. V moški konkurenci je do sedaj največje presenečenje pripravil domači povabljenec Hugo Gaston, ki je premagal nekdanjega zmagovalca Pariza Stana Wawrinko, včeraj pa namučil še trejega igralca na lestvici ATP Dominica Thiema. Več presenečenj je bilo do sedaj v ženskem delu, kjer je že izpadla prva favoritinja Simona Halep, zaradi poškodbe pa je dvoboj morala predati tudi 23-kratna zmagovalka velikih slamov Serena Williams.