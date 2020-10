Bedene, ki se je na Rolandu Garrosu drugič v karieri prebil do tretjega kroga, je obračun s petim nosilcem Stefanosom Cicipasom nestrpno pričakoval, a igrišče Suzanne Lenglen zapustil močno razočaran in v precejšnjih bolečinah. Povzročala mu jih je poškodba desnega gležnja, zaradi katere je bil kljub pomoči fizioterapevta proti Grku od prvega zamaha z loparjem v podrejenem položaju. Uvodni niz je izgubil z 1:6, drugega z 2:6, zadnjega pa predal pri zaostanku z 1:3. »Moram priznati, da sem se veselil tega dvoboja. Ne vem, kaj naj rečem, saj sem v Parizu igral zelo dobro, ampak poškodba s prve tekme se je vlekla. Čeprav smo se trudili, nisem bil blizu tega, da bi lahko ogrozil nasprotnika,« je priznal Aljaž Bedene.

Da 31-letnik ne bo mogel držati koraka s favoriziranim devet let mlajšim tekmecem, je postalo jasno zelo zgodaj. V prvem nizu mu je Cicipas že na začetku odvzel servis, v nadaljevanju povedel s 5:0, v podobno visokem ritmu pa igral vse do predaje Bedeneta po uri in 21 minutah igre. »Razočaran sem. Še toliko bolj, ker rad igram na pesku. Želel sem si odigrati do konca, a ni šlo. Vedno se borim do konca in tudi tokrat sem dal vse od sebe. V takšnih trenutkih gre športnikom tudi na jok. Sploh če igraš na takšnem igrišču in v tretjem krogu turnirja za grand slam. Po eni strani bi si najraje obraz zavil v brisačo in čakal, da vse skupaj mine. Dal sem vse od sebe in moram iti dalje,« je dodal zadnji slovenski predstavnik na tretjem grand slamu sezone v Parizu.

Podobno prepričljiv kot Cicipas je bil tudi najboljši igralec na svetu in prvi nosilec Novak Đoković. Srb je s 6:0, 6:3 in 6:2 odpravil Kolumbijca Daniela Galana, čeprav je pri tem izgubil nemalo živcev. Ujezil ga je sodnik, ki je kljub dežju odlašal z zaprtjem strehe. Ko je zaradi spolzke podlage grdo zdrsnilo Galanu, je Đokoviću prekipelo. Dvoboj je prekinil kar sam, nato pa poprijel še za metlo in delavcem pomagal urediti igrišče. »Neverjetno je, da igralcem dovolijo igrati v teh razmerah,« je bil ogorčen Novak Đoković, ki se bo danes za preboj v osmino finala pomeril z Rusom Karenom Hačanovim. Med osem najboljših sta se že uvrstila drugi in tretji nosilec Rafael Nadal ter Dominic Thiem. Španec je bil s 6:1, 6:1 in 6:2 boljši od Američana češkega rodu Sebastiana Korde, sina finalista Pariza iz leta 1992 Petra Korde, Avstrijec pa je po dobrih treh urah in pol premagal domačina Huga Gastona s 6:4, 6:4, 5:7, 3:6 in 6:4.

Za presenečenje osmine finala je poskrbela poljska najstnica Iga Swiatek, ki je izločila prvo nosilko Simono Halep. Devetnajstletnica iz Varšave je Romunko, ki je OP Francije osvojila pred dvema letoma, ugnala s 6:1 in 6:2. »Mislim, da sem odigrala perfektno tekmo. Ves čas sem bila zbrana, vedela sem, kaj moram delati, nisem pa verjela, da mi lahko uspe,« je dejala Iga Swiatek, dobra znanka Slovenke Kaje Juvan.

OP Francije v številkah Moški, tretji krog: Ciciipas (Grč, 5) – Bedene (Slo) 6:1, 6:2, 3:1 – predaja, Carreno-Busta (Špa, 17) – Bautista Agut (Špa, 10) 6:4, 6:3, 5:7, 6:4, Altmaier (Nem) – Berrettini (Ita, 7) 6:2, 7:6 (5), 6:4, Rubljov (Rus, 13) – Anderson (JAR) 6:3, 6:2, 6:3, Fucsovics (Mad) – Monteiro (Bra) 7:5, 6:1, 6:3, Dimitrov (Bol, 18) – Carballes Baena (Špa) 6:1, 6:3 – predaja, Hačanov (Rus, 15) – Garin (Čil, 20) 6:2, 3:6, 6:4, 6:2, Đoković (Srb, 1) – Galan (Kol) 6:0, četrti krog: Thiem (Avt, 3) – Gaston (Fra) 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3, Schwartzman (Arg, 12) – Sonego (Ita) 6:1, 6:3, 6:4, Sinner (Ita) – Zverev (Nem, 6) 6:3, 6:3, 4:6, 6:3, Nadal (Špa, 2) – Korda (ZDA) 6:1, 6:1, 6:2. Ženske, tretji krog: Kenin (ZDA, 4) – Bara (Rom) 6:2, 6:0, Zhang (Kit) – Burel (Fra) 7:6 (2), 7:5, Jabeur (Tun, 30) – Sabalenka (Blr, 8) 7:6 (7), 2:6, 6:3, Ferro (Fra) – Tig (Rom) 7:6 (7), 4:6, 6:0, Siegemund (Nem) – Martić (Hrv, 13) 6:7 (5), 6:3, 6:0, Kvitova (Češ, 7) – Fernandez (Kan) 7:5, 6:3, Badosa (Špa) – Ostapenko (Lat) 6:4, 6:3, Collins (ZDA) – Muguruza (Špa, 11) 7:5, 2:6, 6:4, četrti krog: Swiatek (Pol) – Halep (Rom, 1) 6:1, 6:2, Trevisan (Ita) – Bertens (Niz/5) 6:4, 6:4, Podorska (Arg) – Krejčikova (Češ) 2:6, 6:2, 6:3, Svitolina (Ukr, 3) – Garcia (Fra) 6:1, 6:3.