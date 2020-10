Izmed trojice slovenskih teniških igralcev, ki so včeraj med posamezniki nastopili v drugem krogu Rolanda Garrosa, je med najboljših 32 napredoval Aljaž Bedene. Ljubljančan (56. na svetovni lestvici) je proti Srbu Nikoli Milojeviću (144.) podobno kot v prvem krogu proti Francozu Arthurju Rinderknechu dobil prvi (7:5), tretji (6:1) in četrti niz (7:6 (4)), drugega pa izgubil (2:6). Z uvrstitvijo v šestnajstino finala je Aljaž Bedene ponovil svoj največji pariški uspeh izpred štirih let, hkrati pa tudi najvišjo uvrstitev na turnirjih velike četverice. Za uvrstitev v osmino finala se bo Aljaž Bedene jutri pomeril s šestim igralcem sveta, Grkom Stefanosom Cicipasom, ki je včeraj z izjemnim tenisom v manj kot uri in pol s 6:1, 6:4, 6:2 nadigral Urugvajca Pabla Cuevasa.

Bedene je za zmago potreboval nekaj minut manj kot tri ure. Potem ko v prvem krogu ni niti enkrat izgubil začetnega udarca, je Milojević Bedenetu odvzel štiri servisne igre. Najboljši slovenski igralec je dosegel 16 asov, od zadetih prvih servisov pa je dobil 75 odstotkov točk. Slovenec je bil bolj zbran v odločilnih trenutkih prvega in četrtega niza ter si priboril najmanj 126.000 evrov zaslužka.

Kaja Juvan (103.) je zapravila priložnost za napredovanje v prvem nizu, ko je proti 19-letni vrstnici Clari Burel (415.) zapravila dve zaključni žogici. Priborila si ju je v podaljšani igri prvega niza. Tudi v prvih igrah drugega niza je imela Ljubljančanka veliko priložnosti za ugodnejši rezultat, a ni izkoristila dvojnih napak tekmice. V nadaljevanju je delala vse več neizsiljenih napak, Francozinja pa se je tudi ob rahli pomoči s tribun prebila v tretji krog, v katerem se bo jutri pomerila s Kitajko Shuai Zhang (40.).

Polona Hercog (47.) ni izkoristila lepe priložnosti, da bi se še drugo leto zapored uvrstila v tretji krog Rolanda Garrosa. Štajerki je pot prekrižala Kanadčanka Leylah Annie Fernandez (100.), ki je bila boljša s 6:4, 3:6, 6:1. Osemnajstletna levoroka igralka je bila malenkost boljša v vseh prvinah teniške igre ter se zasluženo uvrstila med najboljših 32 igralk na svetu na peščeni podlagi. Za uvrstitev v osmino finala se bo kanadska najstnica pomerila s Petro Kvitovo (7.). »Razočarana sem. Imela sem preveč vzponov in padcev. Poraz moram sprejeti, si odpočiti ter se osredotočiti na naslednjo sezono,« je dejala Polona Hercog.

Edino slovensko žensko teniško zmago je včeraj dosegla Tamara Zidanšek. Med dvojicami je bila v paru z Japonko Miju Kato s 6:3, 6:3 boljša od Francozinj Tessah Andrianjafitrimo in Chloe Paquet. Slovensko-japonski par se bo danes v drugem krogu pomeril z desetima nosilkama Američanko Hayley Carter in Brazilko Luiso Stefani. Od turnirja se je poslovila najboljša slovenska igralka dvojic Andreja Klepač, ki je morala v paru s Čehinjo Lucie Hradecka s 4:6, 1:6 priznati premoč Ukrajinki Marti Kostjuk in Belorusinji Aleksandri Sasnovič. Katarina Srebotnik pa je v paru z Nemko Anna-Leno Friedsam s 7:5, 1:6, 2:6 izgubila z Američankama Jennifer Brady in Caroline Doleheide. Danes bo na igrišča Rolanda Garrosa stopil še Aljaž Bedene, ki se bo v paru z Avstrijcem Dennisom Novakom v drugem krogu pomeril z Hrvatom Ivanom Dodigom in Slovakom Filipom Polaškom.

Med včerajšnjimi dvoboji gre izpostaviti Jeleno Ostapenko. Latvijka je pred tremi leti osvojila turnir v Parizu, predlani in lani pa izpadla v prvem krogu. Osemindvajsetletna nekdanja zmagovalka je bila s 6:4, 6:2 boljša od druge nosilke Čehinje Karoline Pliškove. »Poseben občutek je bil znova igrati na stadionu Phillipa Chatrierja. Znova sem bila zelo agresivna in lačna uspeha. Komaj čakam naslednje dvoboje,« je zmago pospremila Jelena Ostapenko.