Swiatekova, ki je letos pred nastopom na igriščih Rolanda Garrosa najvišje posegla do osmine finala na letošnjem OP Avstralije in lanskem OP Francije, nadaljuje izjemno dominantne predstave na tretjem grand slamu sezone.

Postala je druga Poljakinja v finalu Rolanda Garrosa, potem ko je leta 1939 na zadnji stopnički proti Francozinji Simonne Mathieu izgubila Jadwiga Jedrzejowska.

V prvem nizu je v drugi igri prišla do odvzema servisa, prednost pa je v osmi igri še povišala in osvojila niz po 34 minutah. Podoroska, ki je v odprti eri tenisa kot prva kvalifikantka prišla do polfinalnega nastopa, ni imela odgovora proti močnim udarcem Poljakinje, ki se bo na ponedeljkovi lestvici WTA s 53. mesta povzpela najmanj na 24. mesto.

Tudi v drugem nizu se razmerje moči na osrednjem igrišču ni spremenilo. Prvi "break" je 19-letnici prav tako uspel v drugi igri, v četrti je prišla do drugega, dvoboj pa je zaključila po le eni izgubljeni igri v drugem nizu. Dvoboj je trajal 70 minut.

Do prvega finala v karieri na najvišji ravni je Swiatekova napredovala brez izgubljenega niza, oddala pa je le 23 iger. V petek jo skupaj z Američanko Nicole Melichar čaka še polfinalni obračun v konkurenci dvojic proti Čilenki Alexi Guarachi in Američanki Desirae Krawczyk. Tudi v tej konkurenci Swiatekova skupaj z Melicharjevo še ni oddala niza.

Podoroska, sicer 131. igralka sveta, je odigrala najboljši turnir v karieri, v kateri je doslej zaslužila okoli 256.000 evrov. S polfinalnim nastopom na Rolandu Garrosu pa bo v žep pospravila 425.250 evrov, na posodobljeni ponedeljkovi lestvici pa bo skočila na 48. mesto.