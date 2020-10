Simona Halep in Dominic Thiem sta včeraj znova navdušila teniško javnost. V tretjem krogu OP Francije v Parizu sta s sijajno igro ugnala svoja tekmeca. Romunka je v zgolj 54 minutah ameriški najstnici Amandi Anisimovi prepustila le eno igro. Avstrijec je proti obetavnemu 21-letnemu Norvežanu Casperju Ruudu sicer nekoliko slabše začel, dajal vtis utrujenosti, po zaostanku z 1:3 v prvem nizu pa prestavil v višjo prestavo in po dobrih dveh urah ugnal razpoloženega tekmeca. Dunajčan je odigral nekaj izjemno atraktivnih točk, ki so strokovnega komentarja na Eurosportu, Španca Alexa Corretjo, tako navdušile, da ga je označil za prvega favorita v Parizu. Dejal je, da si ne predstavlja, kako bi zmagovalca OP ZDA ustavila šampiona, kakršna sta Rafael Nadal in Novak Đoković.

Strokovnjaki so mnenja, da je imel Dominic Thiem, lanski in predlanski finalist Rolanda Garrosa, v prvih treh krogih najtežji žreb med vsemi. »Res je, da so Marin Čilić, Jack Sock in Casper Ruud odlični igralci. Po drugi strani pa se pred dvobojem zavedam, da moram pokazati vse svoje znanje, če želim napredovati. Za zdaj mi dobro uspeva,« ostaja skromen Dominic Thiem.

Vrhunec konca tedna za slovenski tenis bo današnji nastop Aljaža Bedeneta v šestnajstini finala med posamezniki. Včeraj je imel najboljši slovenski igralec dober trening, potem ko sta se s partnerjem, Avstrijcem Dennisom Novakom, poslovila v 2. krogu med dvojicami, ko ju je s 3:6, 6:3, 1:6 premagala hrvaško-poljska naveza Ivan Dodig-Filip Polasek. Ljubljančan se bo na kultnem igrišču Suzanne Lenglen v drugem dvoboju dneva pomeril s Stefanosom Cicipasom, ki je izrazit favorit. Toda prav Grk je tisti igralec, ki ga je Aljaž Bedene doslej premagal edinega od igralcev najboljše svetovne deseterice, in sicer julija letos s 7:5, 6:4 na trdi podlagi v Rotterdamu. Slovenec se zaveda, da okoliščine v Parizu niso primerljive z Rotterdamom, je pa zadnja zmaga kljub temu lepa popotnica.

»Aljaževa igra v Parizu za zdaj precej niha. Premagal je nasprotnika, proti katerima je bil na papirju favorit. Najobetavnejše je, da je bil vselej najbolj zbran v ključnih trenutkih,« igro brata ocenjuje njegov trener v Sloveniji Andraž Bedene. »Če bo želel presenetiti Cicipasa, bo moral igrati precej bolje kot v prvih dveh krogih. Stopiti bo moral na igrišče. Maksimalno bo moral tvegati in biti agresiven, tudi za ceno večjega števila neizsiljenih napak. Ne sme si namreč pustiti, da Cicipas razvije svojo igro, kot mu je v drugem krogu dopustil Pablo Cuevas. Ves čas bo moral pritiskati nanj,« današnjo taktiko proti enemu najboljših igralcev na svetu razkriva Andraž Bedene.