Novico o tem, da bo Roland Garros, eden od štirih teniških turnirjev za grand slam, v tej sezoni doživel rahel časovni zamik, je sinoči prva sporočila francoska tiskovna agencija AFP.

Danes pa so prireditelji to potrdili. Dogajanje se bo sicer s kvalifikacijami začelo 24. maja, dan pozneje, kot bi se po prvotnem načrtu moral začeti glavni turnir. Začetek tega bo zdaj 30. maja, konec pa 13. junija.

Organizatorji so s sedemdnevno prestavitvijo želeli dobiti tudi nekaj manevrskega prostora, da bi morda lahko na tribune povabil večje število gledalcev, če bodo to takrat dopuščale epidemiološke razmere v francoski prestolnici.

Kot so danes sporočili pariški prireditelji, so v dogovoru s francosko teniško zvezo in pristojnim ministrstvom preučili več možnih različic novega urnika, pri čemer so upoštevali tudi mednarodne športne koledarje. Na koncu so prišli do najboljše možne rešitve, zamika za en teden.

Tekmovanje na igriščih Rolanda Garrosa je bilo prestavljeno že lani, ko so ga iz poznopomladanskega termina prestavili na jesen.