V moški konkurenci so si četrtfinale v nedeljo že priigrali Španec Rafael Nadal, Avstrijec Dominic Thiem, Argentinec Diego Schwartzman in Italijan Jannik Sinner. Danes sta na sporedu še dva dvoboja osmine finala: Daniel Altmaier - Pablo Carreno-Busta in Novak Đoković - Karen Hačanov.

V ženski konkurenci sta se med osem danes uvrstili tudi Čehinja Petra Kvitova in Nemka Laura Siegemund. Sedmopostavljena Kvitova je premagala Kitajko Zhang Shuai s 6:2 in 6:4, Nemka pa Španko Paulo Badosa s 7:5 in 6:2. Danes bosta na sporedu še dvoboja Fiona Ferro - Sofia Kenin in Ons Jabeur - Danielle Collins. V nedeljo so se v četrtfinale prebile tudi Poljakinja Iga Swiatek, Italijanka Martina Trevisan, Argentinka Nadia Podorska in Ukrajinka Jelina Svitolina.