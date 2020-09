Dragić je v prvi četrtini, ki jo je Miami dobil s 33:27 dosegel pet točk ob eni trojki in 100-odstotnem metu iz igre. Uspeli sta mu tudi dve podaji.

Ob koncu drugega polčasa je Miami, ki je drugo četrtino izgubil z 29:33, vodil le še za dve točki (62:60). Dragić je v drugi četrtini dodal le točko iz prostega meta in dva skoka ter tri podaje.

V prvem polčasu sta bila najboljša strelca Miamija Bam Adebayo s 16 in Jimmy Butler s 13 točkami. Dragič je dosegel šest točk, dva skoka in pet podaj.

Miami je za dve točki vodil tudi po tretji četrtini, ki se je končala z izidom 88:86, obe ekipi pa sta dosegli po 26 točk. Dragić je v tretji četrtini dosegel sedem točk ter skok in dve podaji, do konca tekme pa več ni okrepil statistike.

Boston je zadnjo četrtino začel bolje z vodstvom 96:90, nato pa je na sceno stopil Tyler Herro in z dvema zaporednima košema izenačil na 96. Herro in Adebayo sta potem Miami povedla do vodstva s 109:102, ki ga Dragićeva ekipa, sicer brez slovenskega asa na parketu, več ni izpustila iz rok.

Adebayo je za Miami dosegel 32 točk, Butler 22, Herro 19, Duncan Robinson in Andre Iguodala pa po 15. Najboljša strelca Bostona sta bila Jaylen Brown s 26 točkami in Jayson Tatum s 24.

»Težko je primerjati. Ko igraš za svojo državo, za svoje ljudi, je to res nekaj zelo osebnega, in igraš pred navijači, polno dvorano navijanja. Drugačen občutek je. Ampak pot do finala NBA je bila zame izjemna izkušnja skozi celotno sezono,« je prek videokonference dejal Dragić.

»Prišel sem s klopi, skušal sem uživati v vsakem trenutku, dati življenje soigralcem, jih spodbujati, jim pomagati. Vesel sem za to, kar smo dosegli, ampak nismo še končali. To je verjetno eden največjih trenutkov moje kariere,« je povedal izkušeni košarkar in dodal: »Najprej hočem uživati v teh trenutkih, želim jih vpiti, nato se dobro pripraviti na finale.«

Kljub vsemu je 34-letni Ljubljančan dodal, da je poln občutkov veselja in radosti. »To je neresnično. Zelo sem vesel. Na ta trenutek sem čakal dolgo časa, 11 ali 12 let. Končno sem tu. Zasluga gre fantom, soigralcem, ki so z mano verjeli. Vesel sem, da sem tu, komaj čakam finale,« je napovedal Dragić.