Tampa Bay Lightning in Boston Bruins bodo v Torontu igrali četrto tekmo polfinala vzhodne konference (Tampa vodi z 2:1), prav tako v Torontu bodo tretjo tekmo polfinala vzhoda igrali Philadelphia Flyers in New York Islanders, v tem obračunu je izid izenačen na 1:1.

Tretjo tekmo polfinala zahodne konference bodo v Edmontonu odigrali Vegas Golden Knights in Vancouver Canucks. Tudi ti ekipi sta do zdaj izenačeni.

V nedeljo se bodo Colorado Avalanche in Dallas Stars pomerili na četrti tekmi polfinala zahodne konference, zvezde v seriji vodijo z 2:1. V nedeljo bo na sporedu tudi četrta tekma serije med Vegasom in Vancouvrom.