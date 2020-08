V vratih otočanov je bil v Torontu znova zelo zanesljiv Semjon Varlamov, ki je še drugič zaporedoma v končnici zaklenil vrata.

Za moštvo iz New Yorka pa so zadeli Andy Greene, Jean-Gabriel Pageau, Anders Lee in Devon Toews.

Varlamov, ki je ubranil prav vseh 29 strelov na gol tekmecev iz Philadelphie, je bil junak tudi prvega kroga končnice proti favoriziranemu moštvu Washington Capitals, ki so jih otočani izločili v petih tekmah.

Philadelphia je v prvem delu končnice v šestih tekmah izločila Montreal.

V konferenčnem polfinalu zahoda, obračuni so v karantenskem mehurčku v Edmontonu, so hokejisti Dallas Stars v seriji proti Colorado Avalanche dosegli še drugo zmago ter za napredovanje v finale zahodne konference potrebujejo še dve zmagi. Na drugi tekmi konferenčnega polfinala so slavili z izidom 5:2.

Hokejisti iz Kolorada so zelo dobro začeli. V prvi tretjini so povedli z 1:0, ko je ob moštveni premoči zadel Nathan MacKinnon. Mikko Rantanen pa je nato, prav tako ob power playu, zadel v drugi tretjini, v 29. minuti, za vodstvo 2:0.

A so nato v Edmontonu zagospodarili hokejisti Dallasa. Z nizom petih golov. Zadeli so Joe Pavelski (power play), Radek Faksa (power play), Aleksander Radulov, Esa Lindell in Jamie Oleksiak.

Teksaške zvezde so dobile še peto zaporedno tekmo v končnici, tudi po zaslugi vratarja Antona Hudobina, ki je tokrat paral živce Coloradu z 39 obrambami.