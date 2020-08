V rednem delu obračuna v Torontu je Boston z goloma Nicka Ritchieja in Brada Marchanda dvakrat vodil, Blake Coleman in Nikita Kučerov sta izid izenačila, Coleman pa je Tampo prvič povedel v vodstvo. Svoj drugi gol na tekmi je dosegel tudi Marchand, ki je z njim slabe štiri minute pred koncem poskrbel za podaljšek. V njem se je sreča obrnila na stran Tampe, junak je postal Palat.

Statistika tekme kaže, da je zmaga Tampe povsem zaslužena, njen vratar Andrej Vasilevskij je imel precej manj dela od kolega na drugi strani Jaroslava Halaka, ubranil je 22 strelov, Slovak pa 36.

»Menim, da bi morali zmagati že v rednem delu, sreča je, da na koncu nismo bili kaznovani za neučinkovitost. Z izjemo dela tretje tretjine, ko smo drsalno padli, smo igrali odlično, tako igro moramo ponoviti na naslednjih tekmah,« je po tekmi dejal Palat.

Da je zmaga tekmecev povsem upravičena, je priznal tudi Halak: »Bili so boljši. Nihče ni pričakoval lahke serije, prepričan sem, da bo napeto na vsaki tekmi in bo serija dolga.«

Vratar Vancouvru prinesel zmago

V Edmontonu rezultat 5:2 ne kaže realnega stanja, kaj se je v obračunu med Vancouvrom in Dallasom dogajalo na ledu. Blestel je namreč vratar Canucks Jakob Markström, ubranil je 38 strelov. Njegovo delo so dopolnili Bo Horvat, ki je dosegel dva gola, Tyler Toffoli, nekdanji soigralec Anžeta Kopitarja v Los Angelesu je v statistiko vpisal gol in dve podaji, in Elias Pettersson, Šved je vknjižil gol in podajo.

»Lepo je bilo biti spet na igrišču. In če vrnitev obeležiš na takšen način, kot sem jo jaz, ne morem reči ničesar drugega, kot da sem srečen,« je dejal Toffoli, ki zaradi nepripravljenosti ni igral na zadnjih desetih tekmah, v končnici pa je dosegel svoj prvi gol po letu 2014.