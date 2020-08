V Edmontonu, enem od dveh koronavirusnih mehurčkov NHL, je potekal dvoboj zahodne konference Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks, na katerem se je zgodil preobrat.

Hokejisti Vegasa so v zadnji tretjini zaostajali že za tri gole, a na koncu slavili pomembno zmago na krilih Maxa Paciorettyja, ki je zadel dvakrat in dodal še podajo in Vegas je zmagal s 5:3.

Pri Vegasu so se med strelce vpisali še William Karlsson, Nate Schmidt in Chandler Stephenson, vratar Marc-Andre Fleury pa je zbral 27 obramb.

V Torontu je bilo tesno na dvoboju med New York Islanders in Philadelphia Flyers, zmage s 3:2 so se veselili otočani, ki so le še eno zmago oddaljeni od finala vzhodne konference. Odločilni gol je dosegel Jean-Gabriel Pageau, vratar Thomas Greiss pa je v svojem prvem nastopu po skoraj šestih mesecih zaustavil 36 strelov. Preostala dva gola je dosegel Brock Nelson, ki mu je obakrat podal Josh Bailey.

Otočani upajo na prvi konferenčni finale po letu 1993, ko so po šestih tekmah izgubili proti Montrealu.

Prav tako v Edmontonu je bilo na tekmi zahodne konference med Dallasom in Coloradom spet polno zadetkov, a zmago so si priigrali hokejisti Dallasa s 5:4. S tem so povedli s 3:1 in so le še eno zmago oddaljeni od prvega konferenčnega finala po letu 2008.

Radek Faksa je za zvezde zbral gol in podajo, vratar Anton Hudobin, ki prvič nastopa v končnici, pa je zbral 33 obramb.