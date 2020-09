Odlično delo je opravil vratar Kolorada Michael Hutchinson, ki je izničil napade Dallasa s 27 obrambami. Dopustil je le prvi zadetek na tekmi. Za Dallas je za kratkotrajno vodstvo v 18. minuti poskrbel Miro Heiskanen, a je nato čuvaj mreže Kolorada zaprl vrata. Nikita Zadorov,Cale Makar, Mikko Rantanen in Nathan MacKinnon so nato opravili preostanek dela s štirimi goli. Vratar Dallasa Anton Hudobin je tokrat ostal pri 20 obrambah. Trener Dallasa Rick Bowness ni bil najbolj zadovoljen: »Sami smo se spravili v ta položaj. Zdaj je, kar je. Čaka nas še sedma tekma. In s tem se bomo morali spoprijeti.«

Tudi sedma tekma polfinala zahodne konference bo v hokejskem karantenskem mehurčku v Edmontonu v Kanadi.

Kolorado je napredoval v konferenčni polfinale, potem ko je s kar 4:1 v zmagah izločil Arizona Coyotes. V polfinalu so hokejisti Kolorada za Dallasom zaostajali že z 1:3 v zmagah, a so nadoknadili zaostanek ter si priborili boj za vstopnico v finale. Na šesti tekmi jim je pomagal tudi zanesljivi vratar.

»Hutch je naš fant. Je zelo enostaven fant, za katerega ni težko navijati. Upajmo, da bo tako dobro branil tudi na sedmi tekmi,« je dejal trener plazu Jared Bednar.

Boljši iz tega obračuna se bo v konferenčnem finalu udaril z ekipo Vegas Golden Knights ali Vancouver Canucks. Vegas vodi s 3:2 v zmagah.

V kanadskem mehurčku v Torontu je že znan prvi konferenčni finalist. Tampa Bay Lightning je v polfinalu vzhodne konference izločila lanske podprvake Boston Bruins s 4:1 v zmagah. V drugem obračunu New York Islanders vodijo s 3:2 v zmagah proti Philadelphia Flyers.