Zapravljeni kapital Aleksandre Pivec

Aleksandra Pivec je veliki kapital, ki si ga je pridobila kot novi obraz na čelu stranke upokojencev, v vsega nekaj mesecih zapravila. Vse bolj prihajata do izraza vsebinska plitkost njenih stališč in oportunistična prilagodljivost njenih potez; kritike na njen račun se v DeSUS vrstijo. Ljubljanski pokrajinski odbor, ki je največji in najštevilčnejši odbor stranke upokojencev, ji je v ponedeljek izrekel celo nezaupnico.