Hiperinflacija kot cena zastonj kosila?

Šok pandemije novega koronavirusa, ki utegne letos odnesti od 6 do 10 odstotkov BDP posameznih držav, je zahteval bliskovito in izdatno protikoronsko pomoč držav. Ta pomoč seveda zahteva veliko povečanje proračunskih primanjkljajev, večje od izpada BDP, saj bodo tudi po okrevanju fiskalni prilivi še nekaj časa nižji. Če bo letošnji padec BDP 10-odstoten, bodo fiskalni primanjkljaji na ravni od 15 do 20 odstotkov.