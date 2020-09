Premalo vas je strah

Ko je pred približno pol leta Jelko Kacin izdahnil znameniti mem »Uživajte, dokler lahko!«, se nam je smejalo. Danes nam ni več do pretiranega smeha. Jelko se je s svojim fatalističnim apokaliptičnim pozivom pridružil drugemu memu, ki se je zgodil na večer osamosvojitve in ga je izrekel takratni predsednik Milan Kučan : »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan.«