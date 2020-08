Nova afera ministrice Aleksandre Pivec – staro pismo podpore kmetov

Kmečki veljaki so po izbruhu afere od Krasa do Obale iz naftalina povlekli staro pismo podpore kmetijski ministrici Aleksandri Pivec, napisano že za potrebe afere SRIPT, in dodali svarilo: »Neutemeljena menjava ministrice ali vlade bi imela trajnostne posledice za slovensko kmetijstvo in razvoj podeželja.«