Zanka okoli Aleksandre Pivec se oži

Prvi krog merjenja moči med poslansko skupino DeSUS in predsednico stranke so z izglasovano nezaupnico Aleksandri Pivec dobili poslanci. Čez dva tedna bi lahko na svetu DeSUS izglasovali še razrešnico, vendar to verjetno še ne bo konec Aleksandre Pivec. Njen cilj je vzdržati do kongresa, kjer računa na podporo delegatov.