Optimizem glede cepiva se kaže tako, da so v zadnjem mesecu bolj pridobivale ciklične panoge, ki so bile bolj prizadete zaradi pandemije. Delnice tehnoloških družb in delnice podjetij, ki imajo največjo korist od ostajanja doma, pa so malo zaostale. Na trgu je torej prisotna rotacija med sektorji. Vrstijo se tudi opozorila analitikov, da so največje tehnološke družbe iz skupine FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) oz. FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google) precenjene, oziroma da so v letošnjem letu prehitro preveč pridobile in so zrele za popravek.

Tako je v zadnjem mesecu tehnološki indeks Nasdaq zaostajal za industrijskim indeksom Dow Jones in najširšim ameriškim indeksom S & P 500. Indeks S & P 500 je tako le še malenkost oddaljen od najvišje vrednosti pred epidemijo. Nasdaq je sicer to mejo že pred časom krepko presegel.

V zadnjih tednih je zelo opazna tudi šibkost ameriškega dolarja. Tako je evro proti dolarju v zadnjih dnevih na najvišji vrednosti zadnjih dveh let. Šibkost dolarja je posledica zmešnjave, ki vlada v ZDA, kjer bistveno slabše obvladujejo epidemijo kot v Evropi, in negotovosti, ki vlada glede jesenskih ameriških predsedniških volitvah. Trenutno javne ankete kažejo na zmago Bidna in na večino demokratov v obeh domovih kongresa. Takšen volilni rezultat bi imel najverjetneje negativen učinek na delniške trge.

Nadaljujejo se tudi napetosti med ZDA in Kitajsko. Ameriški predsednik Trump je podpisal ukaz, po katerem bosta predvsem med mladimi priljubljena kitajska aplikacija tiktok in Tencentov wechat po 45 dneh v ZDA prepovedana, razen če preideta v ameriško last. Ob tem Trump zahteva, da gre del kupnine ameriški državi. Za nakup tiktoka se že zanima Microsoft, a kitajski mediji pišejo, da je le 20 odstotkov možnosti, da nakup uspe. Gre za zelo sporen ukrep in Kitajci so že napovedali, da bodo vložili tožbo na sodišču.

Zaradi vseh negotovosti in padanja vrednosti dolarja ter nizkih obrestnih mer ne preseneča, da v zadnjih tednih zelo pridobiva zlato. V zadnjih dneh je prvič v zgodovini preseglo mejo 2000 dolarjev za unčo.