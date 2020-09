Od 156 bolnikov, ki so bili vključeni v tretjo fazo testiranja na Japonskem, so tisti, ki so jemali avigan, za okrevanje potrebovali 11,9 dneva, tisti, ki so jim dajali placebo, pa 14,7 dneva, je pojasnilo podjetje. V kliničnih testiranjih so sodelovali oboleli s covidom-19 z lažjo obliko pljučnice.

Za konec okrevanja velja trenutek, ko so bili testi na novi koronavirus pri posamezniku negativni, simptomi covida-19, kot je povišana telesna temperatura, pa so izginili ali se zmanjšali.

Podjetje je še sporočilo, da bo podrobno analiziralo podatke, zbrane med testiranjem in predvidoma oktobra zaprosilo za komercialno odobritev zdravila za covid-19.

Zdravilo avigan, ki ga je japonsko podjetje Fujifilm Toyama Chemical razvilo leta 2014, na Japonskem uporabljajo od leta 2014, a samo pri izbruhih gripe, pri katerih niso učinkovita obstoječa zdravila.

Japonska vlada od tega zdravila veliko pričakuje ter je podjetje že pozvala, naj poveča proizvodnjo ter dobavi brezplačne vzorce državam, ki so za to zaprosile. Tudi Slovenija je po razglasitvi epidemije covida-19 zaprosila Japonsko za donacijo zdravila avigan oziroma favipiravir, kot je generično ime zdravila.