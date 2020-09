Na Kitajskem so v zadnji fazi kliničnega testiranja štiri cepiva proti koronavirusni bolezni 19. Najmanj tri so že od julija na voljo tistim, ki so pri delu najbolj izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom.

Tretja faza kliničnih testiranj poteka gladko, tako da bi bila lahko cepiva na voljo splošni javnosti že novembra ali decembra, je povedala strokovnjakinja za biološko varnost pri kitajskem centru za nadzor in preprečevanje bolezni Guizhen Wu, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters. Katera cepiva bi bila lahko na voljo do konca leta, ni povedala.

Enota državnega farmacevtskega velikana China National Pharmaceutical Group, Sinopharm, in podjetje Sinovac Biotech razvijata tri cepiva proti covidu-19 v okviru državnega programa. Sinopharm je julija sporočil, da bi lahko bilo njegovo cepivo na voljo za javno uporabo do konca leta. Podjetje CanSino Biologics pa razvija četrto cepivo, katerega uporabo je kitajska vojska odobrila junija.