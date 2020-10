Jerala je na današnji okrogli mizi, ki sta jo pripravila Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Kemijski inštitut, pojasnil, da bo preizkušanje njihovega cepiva proti novem koronavirusu na hrčkih, ki se na virus odzivajo podobno kot ljudje, dalo dodatne rezultate o učinkovitosti cepiva. Kot pravi, so pri razvoju cepiva, ki ni niti še v klinični fazi preizkušanja, za to epidemijo prepozni. Po njegovem mnenju bi lahko do varnega in učinkovitega cepiva prišli še pred začetkom prihodnjega leta, kot so to napovedali tuji raziskovalci.

Bi si pa Jerala želel, da bi EU naredila več pri podpiranju razvoja. »Če samo na koncu kupiš cepivo, ki je uspelo, nisi nič naredil. ZDA je investirala 11 milijard dolarjev v devet raziskovalnih platform, pa ne vedo, katero cepivo bo funkcioniralo,« je opozoril. Ob tem so na okrogli mizi izpostavili, da je za osrednji program EU za raziskave Obzorje Evropa za obdobje 2021-2027 predvidenih 80 milijard evrov, medtem ko Evropski parlament zahteva povišanje na 120 milijard evrov. Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP) sicer pričakuje, da bo znesek na koncu višji, ni pa optimist, da bi lahko prišli do 120 milijard evrov. Ob tem je ocenil, da je v Evropi zaradi ideologije pogosto težko zagotoviti uporabo znanstvenih dosežkov v praksi, zato se znanost preseli na druge celine, ki nato žanjejo plodove, nastale v Evropi.