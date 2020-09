Rusija je minuli mesec sporočila, da je razvila cepivo proti novemu koronavirusu, ki je že dobilo odobritev. To je vzbudilo zaskrbljenost med zahodnimi znanstveniki zaradi pomanjkljivih podatkov o varnosti cepiva, nekateri so tudi opozorili, da bi bilo pretirano hitenje s cepivom nevarno. Rusija je zavrnila kritike, češ da poskušajo spodkopati raziskave ruskih znanstvenikov.

V študiji, objavljeni v reviji Lancet, so ruski raziskovalci poročali o dveh manjših testiranjih, v katerih je sodelovalo po 38 zdravih odraslih, starih od 18 do 60 let, ki so bili cepljeni v dveh delih.

Vsak udeleženec testiranja je najprej prejel odmerek prvega dela cepiva, čez 21 dni pa je dobil še poživitveni odmerek. Nato so jih spremljali 42 dni in pri vseh so se v prvih treh tednih razvila protitelesa. V študiji piše, da podatki kažejo, da je cepivo varno in ne povzroča resnih stranskih učinkov na zdravih odraslih prostovoljcih, ki ga dobro prenašajo.

Testiranji sta bili odprti in ne naključni, kar pomeni, da nihče ni prejel placeba, prostovoljci pa so vedeli, da bodo prejeli cepivo. Raziskovalci so ob tem poudarili, da bi bila potrebna obsežnejša in daljša testiranja, vključno s primerjavo s placebom, da bi ugotovili dolgoročno varnost in učinkovitost cepiva.

V poročilu še piše, da bodo 76 udeležencev testiranj spremljali do 180 dni, načrtovana pa je že tretja, strožja faza kliničnega testiranja, v kateri bo sodelovalo 40.000 prostovoljcev iz različnih starostnih skupin in skupin tveganja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.