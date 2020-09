Bruselj bo s podjetjema BioNTech in Pfizer zdaj predvidoma sklenil pogodbo, ki bo državam članicam najprej omogočila nakup 200 milijonov odmerkov cepiva, nato pa še dodatnih 100 milijonov.

Nemško podjetje BioNTech in ameriško podjetje Pfizer razvijata cepivo proti covidu-19, ki temelji na informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Ta prenaša navodila, s katerimi celice v telesu spodbuja k proizvodnji beljakovin za preprečevanje ali boj proti bolezni.

»Naše možnosti za razvoj in uporabo varnega in učinkovitega cepiva še nikoli niso bile boljše, tako za Evropejce in Evropejke kot za preostali svet. Če hočemo premagati koronavirus, ga moramo premagati povsod,« je ob zaključku pogovorov povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, so sporočili v Bruslju.

Komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides pa je dejala, da so ti pogovori še en pomemben korak v prizadevanjih EU za trden in raznolik portfelj kandidatnih cepiv. »To je bil cilj strategije EU za cepiva, ki ga zdaj uresničujemo. Verjamemo, da bomo med temi kandidati našli varno in učinkovito cepivo proti covidu-19, ki nam bo pomagalo končati to pandemijo,« je poudarila.

Komisija je doslej pogovore o nakupu cepiva proti covidu-19 zaključila tudi že s podjetji Sanofi-GSK, Johnson&Johnson, CureVac in Moderna. S podjetjem AstraZeneca pa je konec avgusta podpisala že pogodbo za nakup do 400 milijonov odmerkov potencialnega cepiva.