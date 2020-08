»Zjutraj je bilo prvič na svetu registrirano cepivo proti novemu koronavirusu,« je dejal Putin v televizijskem prenosu konferenčnega klica z ministri. Kot je dodal, je cepivo učinkovito ter vodi v trajno odpornost. Poudaril je tudi, da je bilo deležno vseh potrebnih pregledov.

Na sebi ga je preizkusila tudi ena od njegovih hčerk. Tako po prvem kot drugem odmerku je sicer dobila vročino, sedaj pa se počuti dobro in je razvila veliko količino protiteles, Putinove besede povzemajo tuje tiskovne agencije.

Rusija je v zadnjih tednih zagotavljala, da bo v kratkem začela proizvajati cepivo proti novemu koronavirusu, proizvodnja pa naj bi se še dodatno okrepila v začetku prihodnjega leta. Tuji znanstveniki so sicer izražali pomisleke spričo tovrstne hitrosti, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je pozvala k spoštovanju smernic in direktiv pri razvoju cepiva.

Cepivo bojda zelo učinkovito in varno Rusija je v zadnjih mesecih delala na več projektih razvoja cepiva. Pri danes predstavljenem cepivu gre za tistega, ki ga je v sodelovanju z ministrstvo za obrambo razvil inštitut Gamaleja. Kot je danes zatrdil zdravstveni minister Mihail Muraško, se je v kliničnem testiranju cepivo izkazalo kot zelo učinkovito in varno. »Vsi prostovoljci so razvili visoko raven protiteles in nihče od njih ni zaradi cepljenja trpel resnih komplikacij,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Muraško. Dvakratni odmerek cepiva naj bi zagotavljal do dve leti odpornosti. Že v prihodnjih tednih želi vlada začeti s cepljenje zdravstvenih delavcev. Med prvimi, ki bodo prišli na vrsto, bodo tudi učitelji. Glede na nacionalni register zdravil ministrstva za zdravje naj bi bilo v splošnem na voljo s 1. januarjem prihodnjega leta, navedbe ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP. Po besedah ministra Muraška so zanimanje za cepivo izrazile številne države.