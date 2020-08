Kot so sporočili iz Bruslja, je financiranje iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 del zaveze Evropske komisije, da nameni 1,4 milijarde evrov za pobudo za globalni odziv na novi koronavirus, ki jo je maja predstavila predsednica komisije Ursula von der Leyen.

V ožji izbor 23 projektov je vključenih 347 raziskovalnih skupin iz 40 držav, od tega 34 udeležencev iz 16 držav zunaj EU. Ti raziskovalni ukrepi dopolnjujejo predhodna prizadevanja za razvoj diagnostike, zdravljenja in cepiv.

Novi projekti bodo med drugim zajemali preoblikovanje proizvodnje, da bi se omogočila hitra proizvodnja nujne medicinske opreme in sanitetnega materiala, razvoj medicinske tehnologije in digitalnih orodij za izboljšanje odkrivanja, nadzora in oskrbe pacientov ter analizo vedenjskih in socialno-ekonomskih učinkov odzivov vlad in javnih zdravstvenih sistemov.

Ta novi posebni razpis v okviru programa Obzorje 2020 dopolnjuje predhodne ukrepe za podporo 18 projektom, pri čemer je bilo 48,2 milijona evrov namenjenih razvoju diagnostike, zdravljenja, cepiv in pripravljenosti na epidemije, 117 milijonov evrov pa vloženih v osem projektov o diagnostiki in zdravljenju v okviru pobude za inovativna zdravila in ukrepe za podporo inovativnim zamislim v okviru Evropskega sveta za inovacije, so še sporočili iz Bruslja.