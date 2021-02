Ruske oblasti so cepivo Sputnik V, imenovano po sovjetskem satelitu, registrirale avgusta lani, in sicer več mesecev pred objavo rezultatov zadnje faze obsežnega kliničnega testiranja. To je v strokovni javnosti povzročilo dvome o njegovi učinkovitosti in varnosti. Vendar pa je analiza podatkov več kot 20.000 udeležencev kliničnega testiranja, med katerimi sta dve tretjini prejeli cepivo, tretjina pa placebo, pokazala, da je cepivo po dveh odmerkih več kot 90-odstotno učinkovito.

»Razvoj cepiva Sputnik V je bil kritiziran zaradi neprimerne naglice, ubiranja bližnjic in pomanjkanja preglednosti,« sta opozorila strokovnjaka Ian Jones z Univerze v Readingu in Polly Roy z Londonske šole za higieno in tropsko medicino. Kot sta zapisala, je imunost, potrebna za preprečevanja bolezni, nastala v 18 dneh po prvem odmerku. Ta zaščita je veljala za vse starostne skupine, vključno s starejšimi od 60 let. Rezultati kažejo, da je učinkovitost cepiva Sputnik V primerljiva z učinkovitostjo cepiv Pfizer/BioNTecha in Moderne.

Ruske oblasti so 20. januarja pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) vložile prošnjo za registracijo cepiva proti covidu-19 Sputnik V v Evropski uniji. Pred končano zadnjo fazo testiranj je Rusija že začela množično kampanjo cepljenja za državljane, starejše od 18 let. Po podatkih ruskega sklada za neposredne naložbe, ki je pomagal razviti cepivo, je Sputnik V registriralo že več držav, vključno z Belorusijo, Venezuelo, Bolivijo in Alžirijo, začasno dovoljeno za njegovo uporabo je izdala tudi Madžarska.